10 saniye duramıyorsanız 10 sene içinde ölebilirsiniz. Aman dikkat! Bu hareketi hemen demeyin

Sağlığımızı ölçmenin bir yolu da denge yeteneğimizin olduğu biliniyor. Daha önce yapılan araştırmalar, tek ayak üzerinde duramamanın felç ve bunama gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğunu ortaya koyduğu bildirildi.

Şimdi ise, beş ülkeden uzmanlar, denge ve ölüm arasındaki bağlantıyı araştıran 12 yıllık bir çalışma yaptıklarının altı çizildi.

Çalışmanın sonucu şaşırttı.

Çalışmaya göre; Tek ayak üzerinde 10 saniye duramayanların önümüzdeki 10 yıl içinde ölebileceği ihtimali, durabilenlere göre neredeyse iki kat daha fazla olduğu bildirildi.

Araştırmacılar, çalışmanın sadece beyaz Brezilyalıları kapsadığını ve diğer gruplara uygulanamayabileceğini belirtti.

Ancak, 10 saniyelik denge testinin, hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için önemli bir geri bildirim aracı olduğunu ve ölüm riski hakkında yararlı bilgiler sağladığını vurguladı.