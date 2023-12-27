Soğuk hava hangi ağrıları tetikler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
Soğuk hava hangi ağrıları tetikler
Soğuk havalarda ağrılar artar. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Örnek o ağrıların nedenlerini açıkladı…

Soğuk havanın neden olduğu ağrılar hangileri? İşte yanıtı...
Soğuk havalarda ağrılar artar. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Örnek o ağrıların nedenlerini açıkladı…
Birçok kişi yılın her zamanında eklem, kas ve omurga ağrıları çekse de, özellikle kış aylarında bu ağrılar artış göstermektedir. Kronikleşmiş ve tekrarlama özelliği olan bu ağrılar kişilerin hem hayatını hem de psikolojisini olumsuz yönde etkilemekte.

Omurga ağrılarının kronikleşmesinin birçok nedeni olabiliyor. Kronik olan bu ağrılar kış aylarında soğuk havaların etkisi ile tetikleniyor. Omurga sistemi sıcak olan ortamlarda rahat eder. Ancak soğuklarda direnci azalan omurgaya bağlı olarak hareket kısıtlılığı, spazmlar ve gerginlik oluşuyor.

Boyun, sırt, bel, kalça ve diz ağrıları soğuk havalarla artış gösteren ağrılardır. Vücudun en fazla ağırlığını taşıyan eklemler iklim değişimlerine karşı dirençsizdirler. Sigara tüketmeyin, Ağır yük kaldırmayın, Bol su tüketin, Vücudunuzu sıcak tutun, Güneş ışığından faydalanın


OMURGA SAĞLIĞINI KORUMAK GEREK


Hareketsiz yaşamdan uzak durun

Soğuk havalarda arabayı camı açık kullanmayın

Fazla kilolarınızı verin

Sağlıklı ve düzenli beslenmeye önem gösterin

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