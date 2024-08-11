10 yaşındaki kız yeteneğiyle nefes kesti

10 yaşındaki bir çocuk, keman yeteneğiyle sosyal medyada adeta bir yıldız gibi parladı. Sosyal medya fenomeni Julien Cohen ile birlikte Vivaldi’nin “Summer” adlı eserini çalan çocuk, zorlu eseri büyük bir ustalıkla yorumlayarak izleyenleri büyüledi. Bu etkileyici performans, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce beğeni topladı. Julien Cohen’in videoda küçük kızla olan uyumu ve çocuk sanatçının eseri çalarken gösterdiği ustalık, izleyicilerden tam not aldı.