10 yıl öncesinin 80 bin lirası şimdi 521 bin lira oldu

Bir müteahhitlik firmasının, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde başladığı lüks site inşaatındaki daireleri söz verdiği tarihte bitirememesi üzerine hak sahipleri mahkemenin yolunu tuttu. Proje 2012 yılında başlamıştı.

2013 yılında bir kişi "takas"la, 80 bin lira da ödeme yaparak buradan daire satın aldı.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, müteahhit firma, dairelerin 14 Aralık 2014'te teslim edileceği sözü vermişti. Ancak bu söz yerine getirilmedi.

Kira kaybına uğradığını düşünen hak sahibi geçtiğimiz yıl Bakırköy 5. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

Hakim, dosyanın bilirkişi tarafından incelenmesine hükmetti.

PARANIN PUL OLDUĞUNUN KANITI

Olayı inceleyen bilirkişi, raporunu geçtiğimiz günlerde mahkemeye sundu.

Raporda, son yıllarda Türk Lirası'nın nasıl değer kaybettiğinin işaretleri var.

Davacının 2013 yılında 80 bin Türk lirası ödeme yaptığını hatırlatan bilirkişiye göre bu paranın davanın açıldığı günlerdeki değeri 521 bin 730 lira.

Kira kaybının ise 368 bin 643 lira olduğunun da belirtildiği raporda, taşınmazın toplam rayiç bedelinin 3 milyon 500 bin olduğu da vurgulandı.