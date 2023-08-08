10 yıldır haber alamadığı eşini dilencilik yaparken buldu. Tek bir soru sordu

Hindistan'ın Uttar Pradesh şehrinin Ballia bölgesinde bir kadın rutin kontrolleri için hastaneye gittiğinde 10 yıl önce kaybolan kocasının dilencilik yaparken buldu. Duygusal anların yaşandığı buluşma anında eşinin yüzünü ellerinin arasına alan kadın "Neredeydin?" diye sordu.

10 yıldır haber alamadığı eşini dilencilik yaparken buldu. Tek bir soru sordu

Hindistan'ın Uttar Pradesh şehrinde 43 yaşındaki Janaki Devi isimli bir kadın, rutin kontrolleri için bölgede bulunan bir hastaneye gitti. Hastanede sıra bekleyen kadın, bahçede 10 yıl önce kaybolan eşini gördü. Yırtık kıyafetleri içinde dilencilik yapan adamı yüzünden tanıyan Devi, kocasına kavuştuğu anda duygusal anlar yaşadı.

TEK BİR SORU SORDU: NEREDEYDİN?

Hastane bahçesinde bulunan adam su vererek yardımcı olan Devi, saçları ve sakalları nedeniyle oldukça bitkin görünen adamın yüzünü ellerinin arasına alan Devi, ona "Neredeydin?" diye sordu.

HER YERDE ARADILAR AMA BULAMADILAR

Janaki Devi, 21 yıl önce Motichand Verma ile evlendi. Ballia ilçesine bağlı Kotwali şehrinin altındaki Devkali köyünde yaşıyorlardı. Üç oğulları oldu. Motichand Verma'nın bazı zihinsel sorunları vardı ve 10 yıl önce kimseye haber vermeden evini terk etti. Janaki Devi ve akrabaları onu her yerde aradılar ama herhangi bir ipucu bulamadılar.

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