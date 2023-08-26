Dilendirilen çocuklar için İstanbul Valiliği'nden önemli karar

İstanbul Valiliği operasyonlarda yakalanan 225 çocuğun devlet koruması için düğmeye basıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda başlatılan dilendirilen çocuklara yönelik uygulamalar devam ediyor. 7 -25 Ağustos'ta 39 ilçede yapılan uygulamalarda bin 902’si yetişkin, 225’i ise çocuk olmak üzere toplam 2 bin 127 dilenci yakalandı. Şehir genelinde devam eden periyodik uygulamalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Zabıta ve Jandarma ekipleri tarafından yapılıyor. 7 Ağustos’tan bu yana yapılan uygulamalarda yakalanan 2 bin 127 dilenciden bin 954’ü hakkında idari işlem yapılarak 1 milyon 193 bin 342 TL idari para cezası kesilirken şahıslardan 28’i hakkında da adli işlem başlatıldı.

DİLENDİRİLEN 225 ÇOCUK İÇİN DEVLET KORUMASI SÜRECİ BAŞLADI

Dilenirken yakalanan 225 çocuk ve mükerrer dilendiği tespit edilen 322 yetişkin için de haklarında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne gerekli bildirimler yapıldı.

SON UYGULAMA 25 AĞUSTOS AKŞAMI YAPILDI

Dilendirilen çocuklara ve dilencilere yönelik huzur timlerinin düzenli uygulamalarının sonuncusu 25 Ağustos Cuma günü 18.00-22.00 saatleri arasında yapıldı. 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan çalışmalarda 189 yetişkin ve 39 çocuk dilenci yakalandı. Yakalananlardan 195’i hakkında idari işlem yapılırken, 8’i hakkında da çocuğun dilendirilmesi suçundan adli işlem başlatıldı. Haklarında idari işlem yapılan 195 şahsa toplam 118 bin 513 TL idari para cezası kesildi."