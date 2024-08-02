10 yıldır sigara içmiyorum diyen Özgür Özel’in geçen sene sigara içerken görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
10 yıldır sigara içmiyorum diyen Özgür Özel’in geçen sene sigara içerken görüntüleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 yıldır sigara içmediğini açıkladı. Ancak Özel’in geçen sene Hatay’da sigara içerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat’a konuştu. Özel konuşmasında, “Sigarayı bırakırken kendi kendime dedim ki... Özgür, bırak şu sigarayı... Çok özlersen, Fenerbahçe şampiyonluk turu atarken bir sigara yakarsın... Ama... 10 yıldır şampiyonluk da nasip olmadı, tek bir sigara da.” İfadelerini kullandı.

CHP’li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, geçtiğimiz Hatay’a giden dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sitem ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Özel, sigara içerken görülüyor.

Eryılmaz görüntülerde Özel’e, "Halkım bu kadar büyük felaketin üzerinde. Bana daha ’merhaba’ demeden ’Seni alanda görmek lazım’ demene ben çok üzüldüm. Bana sarılıp ’Geçmiş olsun kardeşim’ demeni beklerdim. Birileri doldurdu benim yanıma gönderdi. Üzüldüm. Ben kan ağlıyorum ya. 24 saat kan ağlıyorum" diye sitem etmişti.

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