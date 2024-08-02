Özgür Özel hangi takımın taraftarı olduğunu açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP ziyareti sonrası Sabah Gazetesi’ne röportaj vermeye devam eden Özgür Özel, Yavuz Donat’la yaptığı son görüşmede hangi takımın taraftarını olduğunu açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL FENERBAHÇE’Yİ TUTUYOR

CHP lideri Özgür Özel’in, Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenildi.

Yazıdaki ilgili kısımda şu ifadeler yer aldı:

- Nasıl Fenerbahçeli oldunuz?

Özgür Özel, "Çocuktum... 6-7 yaşında" diyerek söze başladı: İzmir'de... Donanma Kupası maçı oynanıyordu... Dayım, bizi de götürdü... Kardeşim Barış ile birlikte gittik... Henüz 3 yaşındaydı. İzmirspor-Fenerbahçe maçını izledik... Fenerbahçe muhteşemdi... O gün bu gündür Fenerbahçeliyim.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLURSA BİR SİGARA YAKARIM



Sigara... Özgür Bey içmiyor... Ben de içmiyorum. Ama... Çevrede sigara içen çok.

- Özgür Bey, hiç içmediniz mi?

- 10 yıl önce bıraktım.

Ve... Gülerek devam etti:

- Sigarayı bırakırken kendi kendime dedim ki... Özgür, bırak şu sigarayı... Çok özlersen, Fenerbahçe şampiyonluk turu atarken bir sigara yakarsın... Ama... 10 yıldır şampiyonluk da nasip olmadı, tek bir sigara da.

BU SEZON ÇOK İYİ OLACAK



Fenerbahçe nasıl? Başkan Ali Koç, bir türlü şampiyonluk yaşayamadı... Bu sezon Fenerbahçe ne yapar?

Özgür Özel'in yanıtı:

Bu sezon çok iyi olacak... İnanıyorum.



ALTIN ÇAĞINI YAŞABİLİR

Jose Mourinho, çok başarılı bir teknik direktör... Gittiği her kulüpte başarılı oldu... Doğru tercih.

Ali Koç, acemiliği, sıkıntılı süreçleri, zorlukları geride bıraktı... Ali Bey ve Fenerbahçe bence çok iyi bir sezon geçirecek.

Bir de Koç ailesinin yapısında var... Bir işi başarmadan bırakmazlar... Dedeleri Vehbi Koç'tan itibaren her tuttuğu işi başarmış insanlar.

Fenerbahçe bu sezon altın çağını yaşayabilir.

AZİZ YILDIRIM ÖZEL NUMARA VERDİ



Fenerbahçelisiniz... Ama Fenerbahçe Kulübü'ne üye misiniz?

"Elbette" dedi Özgür Özel... Gururla:

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe uğruna hapis yattı... FETÖ kumpası sonucu.



Cezaevine gittim... Ziyaretine... Kulübe üye olup olmadığımı sordu... Üye olmadığımı söyledim.

Dedi ki... 'Sizi üye yapalım ve güzel de bir numara verelim.'

Bazı numaralar saklıymış... Fenerbahçe'nin 15 bin numaralı üyesi oldum.

Aziz Yıldırım, son kongreyi kaybetti... Fakat tam da kendisine yakışan çok olumlu ve önemli mesajlar verdi.