Premier Lig'de 10 yıllık gelenek bozuldu

Premier Lig'de yayıncılık alanında devrim gibi gelişme...

10 yıldır maçların yayınını üstlenen Sky Sports ve BT Sport, gelecek sezondan itibaren maçları yayınlamayacak.Ligin maçları gelecek sezon TNT Sports adıyla açılacak olan yeni kanalda yayınlanacak.

TNT Sports, BT Sport'a ait olan iki yıllık İngiltere Premier Lig yayın hakkı ve 4 yıllık Şampiyonlar Ligi yayın hakkını devralacak.

TNT Sports, BT Sport'un geçen yıl Warner Brothers Discovery ile yaptığı 650 milyon sterlinlik anlaşmanın ardından haklara sahip olacak.

BT Sport, TNT Sports adıyla yeni bir yüzle Premier Lig maçlarını yayınlayacak ve 10 yıl sonra ilk kez ligin yayıncısı değişmiş olacak.