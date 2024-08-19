10 yıllık husumette kan aktı: 1 ölü

Kaynak: İHA
10 yıllık husumette kan aktı: 1 ölü

Elazığ'da uzun yıllardır aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

10 yıllık husumette kan aktı: 1 ölü

Elazığ'da aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 2014 yılında merkeze bağlı Yurtbaşı beldesindeki şeker fabrikasının pancar yükleme alanında fabrikaya pancar getiren 4 şahıs, daha önceden tartıştıkları Mustafa Güngör (27) ile halat yüzünden kavga etti.

Kavgada 4 kişinin arasında kalan Güngör, bıçaklanarak öldürüldü. Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Mustafa Güngör'ün ağabeyi İ.Güngör, bugün saat 16.00 sıralarında Yıldızbağları Mahallesi'ne giderek husumetli oldukları Musa Özger ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle İ.Güngör, Musa Özger'e üç el ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan Özger, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli İ.Güngör kaçarak kayıplara karıştı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kimliğini belirlediği şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı. Musa Özger'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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