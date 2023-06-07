100 bin Güney Sudanlı ülkesine dönmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin Güney Sudanlının ülkesine geri dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

100 bin Güney Sudanlı ülkesine dönmek zorunda kaldı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Operasyonlardan Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı Raouf Mazou, Twitter hesabından, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Mazou, "Sudan'da savaşın 2 ay önce başlamasından bu yana 100 bine yakın Güney Sudanlı ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı. Renk ve Malakal'da geçiş yapan ailelerle tanıştım, şimdi geldikleri yerlere geri dönmek ve geleceklerini yeniden inşa etmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Taraflar, son olarak 29 Mayıs'ta mevcut ateşkesi 5 gün daha uzatmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde'de yapılan görüşmelerin, iki tarafın ateşkes ihlalleri nedeniyle 1 Haziran'da askıya alındığını duyurmuştu.

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