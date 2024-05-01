Flaş… Flaş… Bakan Tekin öğretmen ataması için tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Flaş… Flaş… Bakan Tekin öğretmen ataması için tarih verdi
Flaş… Flaş… Flaş.. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları ile ilgili olarak Kabine toplantısına işaret ederken, 'Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız.' ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, bir televizyon programında verdiği demeçte, atamaların yakın zamanda açıklanacağını ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin toplanmasını beklediklerini ifade etti. Bakanlık olarak her branşa eşit önem verdiklerini ve ihtiyaç duyulan sayıda öğretmen ataması yapacaklarını, az ihtiyaç duyulan branşlara kaynak aktarmayacaklarını söyledi. Türkiye genelinde 130 farklı branşın ihtiyaç tablosuna göre hareket edeceklerini ve kendilerine tahsis edilen kadro oranına göre atama yapacaklarını belirtti.

Son zamanlarda şiddet olaylarına maruz kalan öğretmenlerin haklarını koruyacaklarını vurgulayan Bakan Tekin, bu tür durumlarda mevcut mevzuatın kadro değişikliğine izin vereceğini söyledi.

Tekin ayrıca, öğretmenler üzerinden yapılan manipülatif haberlere ve kişisel çıkar amaçlı kullanımlara karşı olduğunu, bu tür yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

İl Müdürü’nün, herhangi bir olayla karşılaşmaması için bir öğretmeni başka bir okula atadığını, bunun ne açığa alma ne de sürgün olduğunu, sadece bir tedbir olduğunu açıkladı.

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