100 bin müşterisi olan şirket yeni banka kuruyor. KAP'a bildirildi

Katılımevim, müşteri ihtiyaçlarını hızlı ve düşük maliyetle karşılamadaki başarısıyla sektörde önemli bir büyüme kaydederek yeni bir adım atıyor. Şirketin yönetim kurulu, 7 Ağustos 2024 tarihinde yapılan toplantıda Katılım Bankası kurmaya karar verdi. Şirket, sermaye yapısını güçlendirerek yeni yatırımlar için harekete geçti.

Şirket, 2024'ün ilk üç ayında brüt faaliyet karını yüzde 898, dönem net karını ise yüzde 1972 oranında artırdı. 2024'ün ilk üç ayında şirketin brüt faaliyet karı 396,9 milyon TL’ye, dönem net karı ise 706,2 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin 2023 yılsonunda 1 milyar 163 milyon TL olan özkaynağı, 2024’ün ilk üç ayında yüzde 36 artışla 1 milyar 588 milyon TL'ye, 3 milyar 435 milyon TL olan aktif büyüklüğü ise yüzde 38 artışla 4 milyar 745 milyon TL'ye yükseldi.

STRATEJİK SEKTÖRLERE DESTEK

Yeni kurulacak banka, özellikle tarım, hayvancılık, sanayi ve savunma sanayi gibi stratejik sektörlerin finansman ihtiyaçlarını giderecek. Bu sektörlerde ithal ikamesi sağlayacak projelere finansal destek sunmayı hedefleyen Katılımevim, bu alandaki yatırımlarla ülkenin ekonomik dinamiklerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

SEKTÖRE GİRİŞ

Tasarruf finansman sektöründeki tecrübesiyle bankacılık sektöründe de etkin bir rol üstlenmeyi planlayan Katılımevim, 2025 stratejisi doğrultusunda 3 milyondan fazla potansiyel müşteri ve 100 binin üzerinde aktif müşterisiyle katma değerli finansal çözümler sunmayı hedefliyor.

YASAL SÜREÇLER İÇİN ADIM ATILDI

Katılımevim, yüzde 99,9 sermayedarı olduğu Katılım Bankası'nın kurulması için gerekli yasal izinleri almak üzere BDDK'ya başvurdu. Şirket, tüm yasal şartları yerine getirerek bankacılık faaliyetlerine başlamayı taahhüt ediyor.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda tarım ve hayvancılık, ithal ikamesi sağlayacak sanayi ve üretim tesisleri, savunma sanayi ve madencilik sektörlerinin finansman ihtiyaçlarını destekleyecek bir Katılım Bankası kurulması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Şirketimizin yüksek büyüme ivmesiyle karlılığında yaşadığı artış ve gerçekleştirilen yatırımlarla güçlenen sermayesi neticesinde ülkemizin büyüme dinamiklerine paralel yeni yatırımlar değerlendirilmiştir. Bu amaçla özellikle ülkemizin stratejik sektörlerinden tarım ve hayvancılık, ithal ikamesi sağlayacak sanayi ve üretim tesisleri, savunma sanayi ve madencilik sektörlerinin finansman ihtiyaçlarını büyüme stratejimiz doğrultusunda finansal olarak destekleyecek bir katılım bankası kurulması kararı alınmıştır.”



KATILIM BANKASI NEDİR?

Katılım bankası, faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren finansal kurumlardır. Bu bankalar, müşteri yatırımlarını faiz yerine kar-zarar ortaklığı esasına dayalı olarak değerlendirir. Kar-zarar ortaklığı, murabaha (maliyet artı kar) ve icara (kiralama) gibi İslami finans yöntemlerini kullanarak gelir elde eder ve bu geliri müşterileriyle paylaşır. Katılım bankaları, sosyal sorumluluk projelerine öncelik vererek topluma katkıda bulunmayı hedeflerler. Bu bankalar, etik ve sürdürülebilir finansal hizmetler sunarak reel sektördeki projelere yatırım yapmayı amaçlar.