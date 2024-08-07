Türkiye'de sattığı arabanın parasıyla Amerika'da 6 aylık kira ödedi üstüne araba aldı

Türkiye’nin bozulan ekonomisi ile beraber Türk Lirasının tarihin düşük seviyelerine gelmesi, kurun önlemez yükselişi Türk vatandaşlarının alım gücünü günden güne düşürdü.

Asgari ücretten daha fazla olan ev kiraları ve emeklilere reva görülen 12 bin 500 lira aylık maaşın yanı sıra bütçedeki açığı yine bu iki sınıfa yükleyen hükümet yetkilileri nedeni ile Türkiye’de milyonlarca insan adeta yaşam savaşı vermeye çalışıyor.

Her fırsatta diğer ülkelerin ekonomilerinin de kötü olduğu ve bunun nedeninin de Pandemi ile beraber Rusya-Ukrayna savaşı olduğu dile getirilse de yurt dışındaki gurbetçilerin çektiği videolar gerçeği gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Bir vatandaş Türkiye’deki aracını satıp dolara çevirdi. Toplamda 36 bin dolar ellerine geçen vatandaşlar bu para ile Amerika’ya gidip ev düzüp üzerine bir de araba aldı. Bu anları çektikleri video ile sosyal medyada paylaşan vatandaş;

Mutfak robotunu 24 dolar, yatak 250 dolar, masa sandalye takımı 174 dolar, ketıl 18 dolar, iPhone 15 Pro Max 1050 dolar, laptop 600 dolar, 55 ekran TV 248 dolar, elektrikli süpürge 53 dolar, 4’lü sehpa 80 dolar, çeşitli kapkacak, oturma Odası grubu 3399 dolar, Ford Fusion 6 bin dolar ve 6 aylık ev kirası 12 bin dolar olmak üzere toplamda 24 bin 480 dolar harcama yaptı.

Türkiye’de sattığı 36 bin dolar ile ABD’ye giden ve yığınla malzeme, ev kiralama ve araba alan vatandaşın cebinde tüm bu harcamalara rağmen 11 bin 500 dolar para da kaldı. Söz konusu video sosyal medyada gündem olurken Türkiye’deki pahalılık yeniden gündem oldu.