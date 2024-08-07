Altın biriktirenlere kötü haber. En çok satılan altına yasak geliyor

Geçen yıl uygulanmaya konulan altın alımına yönelik kota sınırlaması ve sarrafiye altın üretimindeki kısıtlamaların ardından, bir sonraki adımın kuyumculuk sektörüne ilişkin olacağı belirtiliyor.

Birikiminin enflasyon karşısında erimesine engel olmaya çalışan yatırımcılar çoğunlukla güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapmayı tercih ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi de yatırımcıyı iştahlandırıyor.



ALTIN ALIMINA YENİ YASAK GETİRİLİYOR



2023 Haziran ayında göreve başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi modelinde değişikliklere giderken, Türk lirasını desteklemesi amacıyla şirketlerin altın ithalatına vergi kısıtlaması getirmişti.



Değer yandan Bakan Şimşek milyonlar küçük yatırımcının TL yerine altına yönelmesini baskılamak amacı ile en çok tercih edilen çeyrek altın ve yarım altının basılmasını kısıtlamıştı.

Kuyumcular çok satılan altın türlerinin aniden kısıtlanması ve işçilik ücretlerinin fırlaması nedene ile zor duruma düşerek kısıtlamalara tepki göstermişti.



MEHMET ŞİMŞEK: KİMSE KUSURA BAKMASIN



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın konusundaki kendisine ve ekonomi ekibine yönelik gösterilen tepkiye "Altına yönelik biz bir kota uygulamasına gittik. Tabii ki çıkar çevreleri bundan memnun değil. Valla kimse kusura bakmasın, bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, sonra bir köşede atıl olarak duracak. Bunun neresi memleketin yararına? Vatandaşlarımızın tercihine saygılıyım. Bu noktada hiçbir tereddüt yok ancak biz burada kaynaklarımızı ülkemizin menfaatine ve yatırıma, üretime, dolayısıyla istihdama ve ağırlıklı olarak ihracata dönüştüreceğiz" diye yanıt vermişti.

YENİ BİR KISITLAMA DAHA GELİYOR



Altında beklenen rekor nedeni ile vatandaşlar hızla altın alımına yönelirken yakın zamanda yeni bir yasağın 81 ilde hayata geçirileceği belirtiliyor.

Altın ve para piyasaları uzman İslam Memiş, Eylül ayı ile birlikte altın fiyatlarında rekor yükselişler beklendiğini belirterek, yükseliş öncesinde vatandaşların altın alımını kısıtlamak için bazı yasaklamaların geleceğini açıklamıştı.



"22 AYAR GRAM ALTINLARA YASAK GELİYOR"



İslam Memiş, yankı uyandıran açıklamasında sektör içerisinde 22 ayar 1 gramlık altınların üretiminin durdurulacağının konuşulduğunu söyleyerek, atılması muhtemel olan bu adımın kuyumculuk sektörüne büyük zarar vereceğini vurgulamıştı.