﻿100 dönüm arazi kül oldu

İHA'nın haberine göre, Aziziye Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Arasözler yardımıyla müdahale edilen yangın, 3 saatlik mücadele neticesinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 dönümlük arazi küle döndü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.