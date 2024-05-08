Balıkesir'de PKK operasyonu

Kaynak: AA
Balıkesir'de PKK operasyonu
Balıkesir’de polis ekipleri terörle mücadele kapsamında sosyal medya hesaplarından PKK’yı öven 4 şahsı yakaladı. 1 şahıs ise YPG içerisinde faaliyet gösterdiği için gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesine bağlı personeller tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve Balıkesir'de olduğu belirlenen 1 PKK’lı şahıs yakalandı.

Polis ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'niın hareketlerini ve saldırılarını meşru gösterme amaçlı övücü ve sahiplenici paylaşımlar yapan 4 PKK sempatizanını gözaltına aldı.

Bununla beraber söz konusu ikametlerde yapılan aramalarda, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 16 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular gerekli idari işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

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