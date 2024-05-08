Almanya'da şirket iflasları nisanda arttı

Kaynak: AA
Almanya'da şirket iflasları nisanda arttı
Almanya'da ekonomideki durgunluk ve yüksek faiz maliyetleri sebebiyle şirket iflasları nisanda yüzde 28,5 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayına yönelik iflas başvurusu verilerini yayımladı.

Bu veriler çerçevesinde, nisan ayında iflas başvuruları 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 28,5 yükseliş gösterdi.

Ülkede iflaslarda martta ise 2023’e kıyasla yüzde 12,3 artış kaydedilmişti.

Destatis’in yaptığı açıklamada, iflasların mahkemelerin ilk kararından sonra istatistiklere dahil olduğuna dikkat çekilerek "İflaslarda Haziran 2023'ten beri, yıllık bazda çift haneli büyüme oranları gözlemlendi." Dedi.

Ofis, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında şubat ayına dair nihai verilerini de yayımladı. Bu kapsamda şubatta iflas eden işletme sayısı Şubat 2023'e göre yüzde 31,1 artarak 1.785'e çıktı.

GERİYE 4,1 MİLYAR EUROLUK BORÇ BIRAKTI

Şubat 2024’te en çok iflas, her 10 bin şirkette 9 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe yaşandı. Bunu her 10 bin şirkette 8 vaka ile imalat ve inşaat sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi tahmin edilen borç ise 4,1milyar avro oldu. İlgili borç, Şubat 2023'te yaklaşık 3,2 milyar euroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 5 bin 795 borçlu da şubatta kişisel iflas başvurusunda bulundu. İlgili rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artış gösterdi.

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