100 TL ile İstanbul'da bir gün geçireyim dedi. Bakın ne oldu

Sosyal medya hesabına yüklemek için vlog çekecekti, 100 TL ile İstanbul’da bir gün geçirmeye çalıştı. 2 kahveye 148 TL ödeyince bütün planları suya düştü.

100 TL ile İstanbul'da bir gün geçireyim dedi. Bakın ne oldu

‘Merveyinegeziyo’ kullanıcı adlı dijital içerik üreticisi, akım haline gelen ‘X kadar tutar ile X yerde gün geçirme’ videosu çekmek için ‘İstanbul’da 100 TL ile bir gün geçirmek’ başlıklı bir video çekmek istedi.

Videosunun başlangıcında bol bol yürüyecekleri için enerji lazım diye bir kahveciye oturan genç kız hemen kahve sipariş ediyoruz dedikten sonra hesabın 148 TL olduğunu görünce arkada bir fon müziği ile ‘’Ne? Bitti mi?’’ diye tepki verdikten sonra video sona eriyor.

İnstagram hesabında 4 gün içinde 2 milyon’a yakın izlenen video, sosyal medyada gündem oldu.

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