TL'nin mum gibi eridiğini gösteren tablo. İşte yıllar göre asgari ücret ve dolar karşılıkları

Editör: Ayşe Memiş

Asgari ücretin yeni rakamı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından sonra bugün açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklama ile asgari ücret 11 bin 402 lira oldu.

Ancak Türk Lirası Dolar ve Euro dahil olmak üzere birçok para birimi karşısında ezildi. 1 ABD Doları, 23.60 TL seviyelerine kadar çıktı. Euro ise 25. 80 Türk Lirası seviyelerinde ilerliyor.

Durum böyle olunca Türk Lirası değersizleşti. Zamlarda üst üste yağdı.

Doğru Veri’nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir tablo ile asgari ücretin yıllar göre değişimi ve dolar karşılığı ortaya çıktı.

Tablo TL’nin nasıl mum gibi eridiğini ve değersizleştiğini gözler önüne seriyor.

2002 yılında 184 TL olan asgari ücretin dolar karşılığı 126 idi. Ancak şu an ki kura göre 184 TL 7,79 ABD Doları yapıyor.

2013 yılında 803 TL olan asgari ücret ise 451 ABD Dolarına denk geliyor. Ancak şu an bu rakam 34,01 ABD dolarına denk geliyor.

İşte o tablo:

TL ERİDİKÇE ERİYOR

Öte yandan 200 TL'lik banknot sayısının 1 Milyar adedi geçmesi, enflasyonun gözler önüne seriyor.

Merkez Bankası’nın verilerine göre Şubat 2023 sonu itibarıyla Şubat 2022’te kıyasla tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı yüzde 102 artışla 1 milyar 4 milyon 257 bin 875 adede ulaştı. Bu sayı 2022 yılı sonunda 966 milyon 978 bin adetti.