TL'nin mum gibi eridiğini gösteren tablo. İşte yıllar göre asgari ücret ve dolar karşılıkları

Yeni asgari ücret 11. 402 TL olarak açıklandı. Ancak yıllara göre asgari ücret ve dolar karşılıklarını gösteren tablo TL’nin nasıl eridiğini gözler önüne serdi.

TL'nin mum gibi eridiğini gösteren tablo. İşte yıllar göre asgari ücret ve dolar karşılıkları

Editör: Ayşe Memiş

Asgari ücretin yeni rakamı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından sonra bugün açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklama ile asgari ücret 11 bin 402 lira oldu.

Ancak Türk Lirası Dolar ve Euro dahil olmak üzere birçok para birimi karşısında ezildi. 1 ABD Doları, 23.60 TL seviyelerine kadar çıktı. Euro ise 25. 80 Türk Lirası seviyelerinde ilerliyor.

Durum böyle olunca Türk Lirası değersizleşti. Zamlarda üst üste yağdı.

Doğru Veri’nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir tablo ile asgari ücretin yıllar göre değişimi ve dolar karşılığı ortaya çıktı.

Tablo TL’nin nasıl mum gibi eridiğini ve değersizleştiğini gözler önüne seriyor.

2002 yılında 184 TL olan asgari ücretin dolar karşılığı 126 idi. Ancak şu an ki kura göre 184 TL 7,79 ABD Doları yapıyor.

2013 yılında 803 TL olan asgari ücret ise 451 ABD Dolarına denk geliyor. Ancak şu an bu rakam 34,01 ABD dolarına denk geliyor.

İşte o tablo:

78.jpeg

TL ERİDİKÇE ERİYOR

Öte yandan 200 TL'lik banknot sayısının 1 Milyar adedi geçmesi, enflasyonun gözler önüne seriyor.

Merkez Bankası’nın verilerine göre Şubat 2023 sonu itibarıyla Şubat 2022’te kıyasla tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı yüzde 102 artışla 1 milyar 4 milyon 257 bin 875 adede ulaştı. Bu sayı 2022 yılı sonunda 966 milyon 978 bin adetti.

856d8053istock962388252-7uzd.jpg

İlgili Haberler
"Yüreği varsa asgari ücretlileri o masaya oturtsun". Vatandaşın asgari ücret isyanı
100 TL ile İstanbul'da bir gün geçireyim dedi. Bakın ne oldu
Doların 35 TL’nin üstünde olmasını istediler. Yok artık
Türk Lirası pul oldu. Gürcü işçiler bile ülkeye adım atmıyor
Türk Lirası'nın değer kaybetmesi onlara yaradı. Büyütmeye Türkiye'ye geliyorlar
Öne Çıkanlar
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Son Haberler
Bakan Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak Güncel
Bakan Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti Güncel
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Kızamık salgın değil Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Kızamık salgın değil
Koca bina tek dokunuşta yıkıldı Güncel
Koca bina tek dokunuşta yıkıldı
Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı Dünya
Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı
Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte Güncel
Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte
Real Madrid'in forveti Joselu basına tanıtıldı Spor
Real Madrid'in forveti Joselu basına tanıtıldı