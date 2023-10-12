100 yaşına kadar yaşamanın sırrı çözüldü. Uzun yaşamanın sırrını keşfettiklerini açıkladılar

İsveçli bilim insanları, son yaptıkları araştırmalarda 100 yaşına kadar uzun yaşamın sırrını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu sırrı insan kanında buldu.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı çözüldü. Uzun yaşamanın sırrını keşfettiklerini açıkladılar

Bilim insanları, gün geçtikçe uzun yaşamın sırlarını bulmak için çeşitli araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalardan sonuncusu, İsveç'te yapıldı ve ortaya tek bir kriter çıktı.

Uzmanlar tarafından 100 yaşına ulaşan kişiler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, asırlık kişilerin 60’lı yaşlarından itibaren incelenen kan şekeri düzeylerinin, kendilerinden kısa ömür süren akranlarına göre daha düşük olduğu tespit edildi.

KAN ŞEKERİ BÜYÜK ETKEN

60 yaş üstü 44 bin kişiden kan örnekleri alan İsveçli araştırmacılar, analiz sonucunda, bu kişilerin kan şekeri düzeylerinin daha düşük çıkmasının yanı sıra, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının da daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı.

100’e kadar yaşayan katılımcılar arasındaki 12 biyolojik belirteci, yaşamayanlarla karşılaştırdılar. Bu belirteçler arasında toplam kolesterol, kan şekeri, ürik asit, kreatinin, demir, albümin gibi veriler yer aldı. Daha önceki çalışmalarda hepsi ölümle ilişkilendirilmişti.

11.jpg

SONUÇLAR GEROSCIENCE DERGİSİNDE YER ALDI

GeroScience dergisinde yer alan sonuçlar, daha yüksek demir düzeylerinin ve toplam kolesterol düzeyinin, 100 yaşına ulaşma şansının daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi.

Ancak sonuçlar, toplam kolesterolü 5,2 mmol/L veya altında olan kişilerin yalnızca yüzde ikisinin 100 yaşına kadar yaşadığını, buna karşılık kolesterol değeri 7,2 mmol/L veya daha yüksek olanlarda bu oranın yüzde 3 olduğunu gösterdi.

634e3341e4bfdc2b241aa46c.gifEkip, düşük glikoz, kreatinin, ürik asit ve karaciğer enzim düzeylerinin 100 yaşını geçme ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret ettiğini söyledi.

En düşük ürik asit seviyesine sahip gruptakilerin 100’e ulaşma şansı yüzde 4 iken, en yüksek ürik asit seviyesine sahip olanların yalnızca yüzde 1,5’i 100’e ulaşabildi.

Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Remzi Çayır'dan Filistin Büyükelçiliğine ziyaret Siyaset
Remzi Çayır'dan Filistin Büyükelçiliğine ziyaret
Ağzını aramak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzını aramak deyiminin anlamı nedir?
Kargo şirketine girdi personel gözlerine inanamadı Gündem
Kargo şirketine girdi personel gözlerine inanamadı
İŞKUR'da en fazla açık iş ilanı olan meslekler belli oldu Gündem
İŞKUR'da en fazla açık iş ilanı olan meslekler belli oldu
Beşiktaş'ta flaş gelişme. Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi devreye girdi Spor
Beşiktaş'ta flaş gelişme. Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi devreye girdi
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor Dünya
Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor