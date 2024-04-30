Yunus Akgün kanıtladı

Kaynak: Haber Merkezi
Yunus Akgün kanıtladı
Preston North End ile karşılaşan Leicester City'de Yunus Akgün performansıyla taraftarı mest etti.

İngiltere Championship’in 45. Hafta mücadelesinde şampiyonluğu garantileyen Leicester City, Preston North End’e konuk oldu.

Deepdale Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Leicester City ev sahibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

yunus-akgunlu-leicester-city-adim-adim-premier-lige.webp

Leicester’e galibiyeti getiren golleri 36 ve 52. dakikalarda Jaime Vardy 67. dakikada ise Kasey McAteer attı.

YUNUS AKGÜN MEST ETTİ

Leicester City’nin bu önemli galibiyetinde milli futbolcumuz Yunus Akgün ilk 11’de başladı.

75 dakika boyunca sahada kalan Yunus Akgün performansıyla taraftarları mest ederken kalitesini kanıtladı.

537256.jpg

Bu galibiyet ile 97 puana yükselen Leicester City ligin son haftasına girilirken liderliğini sürdürdü.

63 puanda kalan Preston ise 10. sırada yer aldı.

PERFORMANSI

Sezon başında Galatasaray'dan Leicester City'ye kiralık olarak giden Yunus Akgün İngiliz ekibinde 28 maçta forma giyerken 2 gol 3 asist kaydetti.

İlgili Haberler
TFF harekete geçti. Şike soruşturması resmen başladı
Fatih Terim 'ilk kez oluyor' dedi. Kara haberi verdi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 30 Nisan 2024. Bugünkü maçlar
'Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor'
'Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor'
Lewandowski gol olup yağdı Barcelona farklı kazandı
Lewandowski gol olup yağdı Barcelona farklı kazandı
Acun Ilıcalı kararını açıkladı
Nijerya Finidi George'a emanet
Nijerya Finidi George'a emanet
Kulüplere harcama limiti geliyor. Karar 16'ya karşı 3'le alındı
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor
Son Haberler
Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu Yaşam
Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu
Brent petrolün varil fiyatı 87,02 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 87,02 dolar
TFF harekete geçti. Şike soruşturması resmen başladı Spor
TFF harekete geçti. Şike soruşturması resmen başladı
Bu hastalık çok sinsi ilerliyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Bu hastalık çok sinsi ilerliyor. Uzmanlar uyardı
Pastırmanın kilosu 1699 lira oldu. Ekonomiyi çökertenler bu fiyatlara baksın Ekonomi
Pastırmanın kilosu 1699 lira oldu. Ekonomiyi çökertenler bu fiyatlara baksın
Dış ticaret açığı ilk üç ayda geriledi Ekonomi
Dış ticaret açığı ilk üç ayda geriledi
Kimyasal ürünlerle cildinizi mahvetmeyin. Evde doğal peeling nasıl yapılır? Yaşam
Kimyasal ürünlerle cildinizi mahvetmeyin. Evde doğal peeling nasıl yapılır?