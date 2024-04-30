AKP’li vekilin Çanakkale Boğazı manzaralı kaçak villası ortaya çıktı. Üstelik komşusunun da arazisini gasp edip kümes yapmış

Tele1’de yer alan habere göre; Pahalı saatler son model araçlar, lüks ve şatafat, iktidar mensupları artık bunlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son örnek Çanakkale'den geldi. AKP Milletvekili Ayhan Gider 'in 1915 Çanakkale Köprüsü 'nün bulunduğu LAPS 'ki ilçesinde Boğaz 'a nazır kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider 'in LAPS 'ki de Çanakkale Boğazı'nın gören villasının kaçak olduğu gün yüzüne çıktı.

AKP'li vekilin bir vatandaşın yapı kayıt belgesini aldığı binayı devralıp yıktırarak iki katlı lüks villayı yaptırdığı anlaşıldı.

Kaçak villa bir yurttaş tarafından CİMER’E yapılan şikayetle gün yüzüne çıktı.

Şikayette 16 ayrı kaçak yapının tek tek parsel ve adam numaraları verildi.

AKP'li Vekilin villasının olduğu alanın tarla vasfında yolu olmayan parsel olduğu ve 2020 yılında yeniden yapılarak kullanılmaya başlandığı ortaya çıktı.

Ayhan Gider, aldığı 50 metre karelik eve yasal olmamasına rağmen yıkıp yerine 150 metre karelik iki katlı lüks villa haline getirdi.

Ayrıca villanın etrafını da çitlerle çevirdi. Eski binanın sahibi 2018'de çıkarılan yasayla yapı kayıt belgesine aldı.

Ama belge için binanın 31 Aralık 2017'den önce yapılmış olması şartı getirilmişti. Ancak AKP'li vekilin eski binayı 2017'den sonra yıkıp yeniden yaptığı belirlenince yapı kayıt belgesinin de iptaline karar verildi.

AKP'li Vekil Gider, belgelerle ve fotoğraflarla ortaya konan skandal için “yapı kayıt belgesinin iptal edildiğine dair bana bir şey gelmedi” ifadelerini kullandı.

GASP EDEREK KÜMES YAPTIRMIŞ

İddialar bununla sınırlı kalmadı.

Gider'in villasının hemen yanında başka bir kişiye ait arsayı da gasp ederek buraya da kümese benzer küçükbaş hayvanların kalabileceği bölüm yaptırdığı öne sürüldü.

Arazisi işgal edilen vatandaş, “Kendilerine ait araziye izinsiz kümes yapan giderden şikayetçi olan arsa sahipleri biz ilgilenmediğimiz için sahibi yok diye çevirmiş şikayetçi olduk” sözlerini kullandı.