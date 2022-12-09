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100 yaşındaki İngiliz dede Türkiye’de deniz paraşütü yaptı

İngiltere'de yaşayan John Davies 100. yaşını ilginç bir şekilde kutladı. Torunlarıyla Türkiye'ye tatile gelen Davies burada deniz paraşütü yaptı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 12:00
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100 yaşındaki İngiliz dede Türkiye’de deniz paraşütü yaptı

100 yaşındaki İngiliz dede Türkiye’de deniz paraşütü yaptı
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İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan John Davies 100. Yaşını ilginç bir şekilde kutladı. Torunları ile birlikte tatil için Türkiye’ye gelen Davies, deniz paraşütü yaptı. İngiliz basınına konuşan 100 yaşındaki dede, “Sahilde güneşlenirken onların ileri geri gidişlerini izliyorduk. Ve torunum önerdi. İlk başlarda biraz şüpheliydim ama oraya çıktığımda oldukça eğlendim” dedi.

 

Uzun yaşamanın genlerinde olduğunu belirten Davies, annesinin 94 yaşına kadar yaşadığını söyledi.

John Davies’in torunu Kaija, dedesinden sevgiyle bahsederek, “Umarım 100 yaşına kadar yaşarsam onun gibi maceralar yaşamaya devam ederim dedi.

EŞİYLE KİLİSEDE TANIŞTI

100 yaşında Türkiye’de deniz paraşütü yapan Joh Davies, eşiyle henüz çocuk yaşta bir kilisede tanıştı. Eşiyle 2. Dünya Savaşı bittikten 11 gün sonra evlenen Davies, eşi Marjorie Davies 1992 yılında hayatını kaybedene kadar ayrılmadılar.

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