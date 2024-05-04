Türk enerji devi iflasın pençesinde. 40 yıllık firma sektörün öncüsüydü

Enerji sektörüne müteahhitlik hizmeti veren Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olan Mat Enerji maddi imkansızlıklar nedeniyle zor günler geçiriyor. Trafo merkezleri, şehir şebekeleri, konut projelerinin iletim hatları işlerinde uzmanlaşmış Mat Enerji Şirketi üç aylık konkordato talebi kabul edildi.

Ankara 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet verilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmesini kararlaştırdı.

Şirket, aldığı iletim hattı ve trafo merkezi ihaleleri ile sektörün önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Yakın zamanda Datel, Anadolu Elektrik ve Yılmaz Elektrik gibi enerji sektörünün büyük şirketleri yaşadıkları mali sorunları aşamayıp konkordato talebinde bulunmuşlardı.