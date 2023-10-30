100. yılın anısına Yalova kağıdı vatandaşlara hediye edildi

Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi’nde Başkan Mustafa Tutuk’un talimatıyla Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına özel kağıt üretimi gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
100. yılın anısına Yalova kağıdı vatandaşlara hediye edildi

Cumhuriyetimizin 100. Yıl anısı için 81 ilimizden toplanılan bitki ve topraklar ile üretilen kâğıtlar Cumhuriyet Meydanı ve Kağıt Müzesi'nde isme özel yazılarak dağıtıldı. Yalova halkına yönelik yeni etkinlikler planladıklarını belirten Başkan Tutuk, “Kağıt müzesi bünyesinde oluşturulan yeni atölyelerle şehrimizin kültür, sanat hayatına farkındalık getirmek istiyoruz. Bu tarz faaliyetlere devam edeceğiz” dedi.
Gerçekleştirilen etkinliğe yoğun katılım gösteren Yalova halkı, Başkan Tutuk’a böyle bir etkinliğin düzenlemesi sebebiyle teşekkürlerini dile getirdi.

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