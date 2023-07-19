102 polisle Huzur Antalya-9 uygulaması

Antalya’da 3 merkezi ilçedeki içkili restoran, kafe ve barlara yönelik 48 ekip 102 polisle eşzamanlı ‘Huzur Antalya-9’ uygulaması gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA
102 polisle Huzur Antalya-9 uygulaması

İHA'nın haberine göre, Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak “Huzur Antalya-9 Uygulaması” gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan toplam 48 ekip ve 102 personelin katıldığı uygulamada, umuma açık faaliyet yürüten içkili restoran, kafe ve 48 araç denetlendi.

Bin 920 şahsın incelemesinin yapıldığı uygulamada, arandığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı, yoklama kaçağı 2 şahsa tebligat yapıldı, 1 tahdit konulu yabancı uyruklu şahıs ve 2 yaşı küçük çalışan hakkında işlem gerçekleştirildi.

Üzerinde silah bulunan 1 şahıs hakkında “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan ve 10 kilogram eroin ve 1 kilogram met uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti“ suçundan işlem yapılırken, eksiği bulunan 11 işletmeye de işlem yapıldı.

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