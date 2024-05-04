Süt yerine bundan harca ekleyin poğaça dağ gibi kabarıyor ve asla kuru olmuyor

Evde poğaça yaparken, lezzetli ve kabarık bir sonuç elde etmek istiyorsanız, kullanabileceğiniz bir malzeme olan mayayı mutlaka denemelisiniz. Mayanın poğaçalarınızın kabarmasını sağlayarak, daha hafif ve lezzetli olmalarını sağladığını biliyor muydunuz?



Maya, hamur işlerinde sıklıkla kullanılan bir mayalanma maddesidir. Hamurun kabarmasını ve hacim kazanmasını sağlayarak, poğaçalarınızın içini hafif ve göz doldurucu bir şekilde kabartır. Bu sayede evde hazırlayacağınız poğaçaların profesyonel bir fırın sonucu gibi olmasını sağlayabilirsiniz.

Nefisyemektarifleri sitesinde yer alan içerikte; Mayalı poğaça tarifinin detaylarına da yer verildi. İşte o tarif

EVDE SÜT YOKSA ÜZÜLMEYİN

Evde süt olmadan poğaça yapılamayacağı düşünülür. Oysa bu yanlış. Süt olmadan da kabarık poğaça pişirilebilir

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta akı (sarısı üzeri için ayıralım)

1, 5 yemek kaşığı toz şeker

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı instant maya (yarım paket)

3. 5 su bardağı un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

SÜTSÜZ POĞAÇA TARİFİ