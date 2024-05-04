Süt yerine bundan harca ekleyin poğaça dağ gibi kabarıyor ve asla kuru olmuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Süt yerine bundan harca ekleyin poğaça dağ gibi kabarıyor ve asla kuru olmuyor
Süt yerine poğaçanıza ekleyeceğiniz bu malzeme sayesinde evde hazırlayacağınız poğaçanın balon gibi kabarmasını sağlayacaksınız. İşte evde poğaça hazırlarken bilmeniz gerekenler

Evde poğaça yaparken, lezzetli ve kabarık bir sonuç elde etmek istiyorsanız, kullanabileceğiniz bir malzeme olan mayayı mutlaka denemelisiniz. Mayanın poğaçalarınızın kabarmasını sağlayarak, daha hafif ve lezzetli olmalarını sağladığını biliyor muydunuz?


Maya, hamur işlerinde sıklıkla kullanılan bir mayalanma maddesidir. Hamurun kabarmasını ve hacim kazanmasını sağlayarak, poğaçalarınızın içini hafif ve göz doldurucu bir şekilde kabartır. Bu sayede evde hazırlayacağınız poğaçaların profesyonel bir fırın sonucu gibi olmasını sağlayabilirsiniz.

Nefisyemektarifleri sitesinde yer alan içerikte; Mayalı poğaça tarifinin detaylarına da yer verildi. İşte o tarif

EVDE SÜT YOKSA ÜZÜLMEYİN

Evde süt olmadan poğaça yapılamayacağı düşünülür. Oysa bu yanlış. Süt olmadan da kabarık poğaça pişirilebilir

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  • 1 su bardağı ılık su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta akı (sarısı üzeri için ayıralım)
  • 1, 5 yemek kaşığı toz şeker
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı instant maya (yarım paket)
  • 3. 5 su bardağı un

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı

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SÜTSÜZ POĞAÇA TARİFİ

  1. Öncelikle hamuru için 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yumurtanın akı, 1,5 yemek kaşığı toz şeker ve yarım tatlı kaşığı tuzu uygun bir karıştırma kabına alalım. Tel Çırpıcı ile malzemelerimizi çırpalım.
  2. Ardından yarım paket instant mayayı ve unu yavaş yavaş yoğurma kabına ekleyerek hamurumuzu yoğuralım.
  3. Hamurumuz güzelce toparlandıktan sonra üzerini streç filmle kapatalım. Temiz bir örtüyü örterek ılık bir ortamda 1 saat boyunca mayalanmaya bırakalım.
  4. Sürenin sonunda mayalanan hamuru un serptiğimiz tezgaha alalım şöyle bir tekrardan yoğurarak toparlayalım.
  5. Ardından hamuru 12 parça olacak şekilde bölelim.
  6. Elde ettiğimiz her bir hamur parçasını içe doğru toparlayalım. Elimizde yuvarlayarak beze haline getirelim
  7. Şekillendirdiğimiz poğaçaları fırın tepsisine aralıklı olarak dizelim ve yaklaşık 20 dakika boyunca tepsi mayası için bekletelim.
  8. Tepsi mayasının ardından hamurların üzerine ayırdığımız yumurta sarısını çırparak bir fırça yardımıyla sürelim.
  9. Son olarak poğaçaların üzerine çatalın ucuyla çizikler atalım. Dilerseniz susam, çörek otu ya da haşhaş serpebilirsiniz.
  10. 180 derece fırında, fansız ayarda 25 dakika boyunca poğaçaları pişmeye bırakalım.
  11. Altı üstü güzelce kızaran poğaçalarımız servise hazır. Afiyet olsun!

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