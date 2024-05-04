İlhan Palut yıkıldı

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 3-2 mağlup olan Rizespor’da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

İlk yarı istenileni yapamadıklarını söyleyen Palut, "İlk yarı oyuna giremedik bir türlü. Maçın büyük bölümünde savunma yapmaya çalıştık. Attığımız gol bile iştahımız artıramadı. Beşiktaş da zaten hemen karşılık verdi. Elimize geçen topları saniyeler içinde kaybetmek bizi oyundan düşürdü. Burada 1-1 içeri geçmemiz bizim adımıza ikinci yarı için fırsattı" dedi.

Kaçan fırsata çok üzüldüklerini aktaran Palut, "İkinci yarı biraz daha iyi fırsatlar yakaladık. Karşılıklı goller oldu. Yine çok kötü goller yedik. Burada kazanmamız lazımdı. Biz sahada maçı nasıl kazanabilirizin planlarını yapıyorduk çünkü konum olarak 3 puana ihtiyacımız vardı. Son 3 hafta 90+'larda kaybettiğimiz puanlar oldu. Bunlar camiamız ve taraftarımız adına üzücü oldu" ifadelerini kullandı.