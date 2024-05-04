Hazır yufkayla yapıldığına inanan yok. Börekçi usulü tavada su böreğinin işte püf noktası

Kaynak: Haber Merkezi
Hazır yufkayla yapıldığına inanan yok. Börekçi usulü tavada su böreğinin işte püf noktası
Börekçiler su böreğini böyle hazırlıyor ve böreğin lezzeti katlanıyor. Evde su böreği yaparken işte bilmeniz gereken incelikler

Su böreği yaparken dikkat edilmesi gereken bu incelikler sayesinde evinizde de lezzetli bir su böreği hazırlayabilirsiniz. Misafirlerinizi veya sevdiklerinizi şaşırtacak bu lezzeti, özenle hazırlayarak sunabilirsiniz.

Su böreği, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İncecik yufka ve iç harcıyla hazırlanan bu lezzet, özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezi olmuştur. Evde su böreği yaparken dikkat edilmesi gereken bazı incelikler bulunmaktadır. Mynet.com'da yer alan içerikte; Börekçi usulü tavada su böreği tarifi paylaşıldı.

İşte su böreğinin lezzetli olmasını sağlayan o tarif

MALZEMELER

  • 3 adet yufka
  • 1 kase peynir
  • Sosu için:
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • Pişirmek için:
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

TARİF

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  • Sos malzemelerini bir kabın içerisine alın, çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın.
  • Tavayı tereyağı yardımıyla güzelce yağlayın. İlk yufkayı tavaya serin. Yufkanın kenarlarını dışarıya doğru sarkıtın.
  • Diğer yufkaları 6 eşit parçaya bölün. 12 parça yufka elde etmiş olacaksınız. Yufkaları sosa bulayın. Tavaya yerleştirin. Aralarına da peynirleri serpiştirin.
  • Kenarlardan taşan yufkaları diğer yufkaların üzerine kapatın. Kalan sosu üzerine gezdirip tavanızı ocağa alın.
  • Tavanın kapağını kapatın ve 10 dakika kadar pişirin. Renginin kızarmış olup olmadığını kontrol edin.
  • Böreğin alt kısmı kızarınca tavanın kapağı yardımıyla elinizi yakmamaya özen göstererek böreğinizin ters çevirip kapağın üzerine aktarın. Böylelikle kızarmış kısmı üst tarafta kalacaktır.
  • Ardından tavanızı yeniden yağlayın. Böreğinizi kapağın üzerinden tavaya kaydırın.
  • Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin. Ardından böreğinizi tavadan servis tabağına aktarın. Dilimleyerek sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

Fotoğraflar: Youtube.com

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