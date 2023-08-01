105 itfaiye aracı 200 personelin müdahale ettiği 10 fabrikaya sıçrayan yangından korkunç görüntüler

İHA'nın haberine göre; Yangına 105 itfaiye aracı ve 200 personel karadan müdahale ederken, gece karanlığı nedeniyle helikopter ve uçaklar çalışmayı durdurdu. Yangının gece saatlerinde çekilen dron görüntüleri, alevlerin büyüklüğünü ortaya koydu.

YANGIN NASIL ÇIKTI?

Yangın, dün akşam saat 16.30’da Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir iplik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede aynı kompleks içindeki 4 fabrikayı sardı. Rüzgarın da etkisiyle yangın, 6 fabrikaya daha sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaptı ancak başarılı olamadı.

YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına karadan 105 itfaiye aracı ve 200 personel müdahale etti.

Ayrıca polis ve jandarma TOMA araçları da yangını söndürmek için destek verdi.

Yangına havadan da 4 helikopter ve 2 uçak müdahale etti ancak havanın kararmasıyla birlikte çalışmayı bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Balıkesir’den de itfaiye ekipleri bölgeye geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dün saat 15.30 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alındığını, iş makineleriyle de tesislerin içine girerek soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

YANGINDA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Yangının devam ettiği gece saatlerinde zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Bu seslerin yangına tutuşan kimyasal maddelerden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yangının boyutunu gösteren dron görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.