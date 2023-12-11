İzleyiciler 11 Aralık Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Aralık Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 11 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?

Pazartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Aralık Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 11 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?

11 ARALIK PAZARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Servet Operasyonu

22:30 Yabancı Sinema Cehennem Melekleri

00:30 Yabancı Sinema Cehennem Melekleri

02:15 Gelinim Mutfakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Ne Gemiler Yaktım

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

22:30 Ne Gemiler Yaktım

01:15 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Aldatmak

03:20 Mutfak Bahane

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Sakla Beni

03:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans

22:30 Yabani

01:15 Hudutsuz Sevda