İzleyiciler 11 Aralık Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Aralık Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 11 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?
Pazartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Aralık Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 11 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?
11 ARALIK PAZARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Servet Operasyonu
22:30 Yabancı Sinema Cehennem Melekleri
00:30 Yabancı Sinema Cehennem Melekleri
02:15 Gelinim Mutfakta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Ne Gemiler Yaktım
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
22:30 Ne Gemiler Yaktım
01:15 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Aldatmak
03:20 Mutfak Bahane
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:15 Sakla Beni
03:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans
22:30 Yabani
01:15 Hudutsuz Sevda