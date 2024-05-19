Pendik'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

İstanbul’un Pendik ilçesinde Yıldırım Beyazıt Caddesi'nden seyreden otomobil ile Orhanlı Caddesi'nden gelen taksi çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda yer alan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkararak yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.
İkisinin durumu ağır olduğu belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar ise polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında çekici yardımıyla cadde üzerinden kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.