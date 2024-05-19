Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kamuda çift maaş' açıklaması: Vermezsek kamuyu zarara sokarız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte açıkladığı ‘kamuda tasarruf’ paketinde ‘kamuda çift maaş’ döneminin sona ereceği belirtilmişti.

Yılmaz, tv100'de konuk olduğu canlı yayında bu vaatten geri adım attı.

Gazetecilerin, “Kamu çalışanlarına çift maaş verilmeye devam edilecek mi?” sorusuna yanıt veren Yılmaz, ikinci maaşın verilmemesi durumunda kamunun zarara uğradığını öne sürdü.

Yılmaz, ikinci maaş için bir limit belirleneceğini ve bu rakamın ilk maaştan daha düşük olacağını da sözlerine ekledi.

Yılmaz’ın, konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“BELLİ BİR LİMİT İÇERİSİNDE MAAŞ ALABİLSİN SADECE”

“Örnek olarak söylüyorum; bir tane kamu görevlisi, kamunun iştiraki olan bir bankada görev yapıyor. Kamu ortak olduğu için kamuya belli bir yönetim hakkı oluşuyor. Bunu hiç almayalım dediğinizde kamuyu bu sefer zarara uğratmış oluyorsunuz. Yani bankada kalmış oluyor. Şöyle çözdük bunu, orada görevlendirilen kamu görevlisi belli bir limit içerisinde maaş alabilsin sadece. Maaşı kadar olmaz, daha düşük olur. Bir YPK (Yüksek Planlama Kurulu) kararı vardı geçmişte, kamu görevlileri için sınır koyan. Onunla bağlantılı bir limit olacak ve çok yüksek bir rakam olmayacak bu. Ama onun üstünde aldığını da bütçeye kaydedeceğiz. Yani diyelim 200 bin lira yönetim kurulunda kamu hakkı var, bunun 50 bin lirasını almış olacak. Bunun üstündeki rakam, mesela 150 bin lira bütçeye gidecek. Genel bütçemize gelir olarak kaydedilmiş olacak.”