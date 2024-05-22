11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Kaynak: İHA
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Erzurum merkezli 11 ilde eş zamanlı yürüttüğü yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

Erzurum'da "yasa dışı bahis" suçuna yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda banka hesabı temin ederek 7258 sayılı kanuna muhalefet ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip neticesinde suç eylemleri tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesap hareketleri incelendiğinde 276 milyon 64 bin 578 TL’lik hesap hareketinin olduğu görüldü.

Tespiti yapılan şahıslara yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir, Ordu olmak üzere 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere yönelik arama işlemleri neticesinde; çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda kullanıma hazır simkart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

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