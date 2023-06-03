11 yaşındaki çocuk, kazara akrabasını öldürdü

Edirne'de yaşanan korkunç olayda, 11 yaşındaki Y.D., evinin önünde fotoğraf çekilmek isterken elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu akrabası Naz Gürateş'i (16) vurarak öldürdü.

11 yaşındaki çocuk, kazara akrabasını öldürdü

(DHA) Olay, akşam saatlerinde Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Y.D. ve akrabası Naz Gürateş, anannesinin evinin önünde tabancayla fotoğraf çekilmek istedi.

İkili fotoğraf çekilirken, bu sırada Y.D.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı.

Merminin isabet ettiği Naz Gürateş kanlar içerisinde kalırken, Y.D. ise olay yerinden kaçtı.

Gürateş, mahalleli tarafından özel araçla hastaneye götürüldü. Kentteki özel bir hastanenin acil servisinde müdahale edilen Gürateş, kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Y.D., 1 saatlik çalışmanın ardından yakalanıp, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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