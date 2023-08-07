11 yıldır aranan mafya hükümlüsü şampiyonluk kutlamasında yakalandı

Mafya üyesi olduğu gerekçesiyle 11 yıldır aranan Vincenzo La Porta Napoli'nin Serie A şampiyonluğunu kutlarken çekilen bir resmi sayesinde tespit edildi ve Yunanistan'da tutuklandı.

11 yıldır aranan mafya hükümlüsü şampiyonluk kutlamasında yakalandı

İtalya’da Camorra klanlarından Contini'nin üyesi olduğu gerekçesiyle polis tarafından 11 yıldır aranan Vincenzo La Porta Yunanistan'da bir restoranda Napoli’nin Serie A şampiyonluğunu kutladığı bir sırada çekilen fotoğrafı sayesinde tespit edildi.

“ONA İHANET EDEN FUTBOL TUTKUSU VE NAPOLİ OLDU”
Napoli merkezli Camorra mafyasıyla ilişkili olduğu ifade edilen 60 yaşındaki La Porta, Yunanistan'ın Corfu adasında ki bir restoranda kutlama sırasında çekilen fotoğrafı sayesinde teşhis edildi. İtalyan kolluk kuvvetlerinin açıklamasına göre sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarda La Porta, Napoli atkısı ve şapkasıyla görülüyordu. Açıklamada, "Ona ihanet eden futbol ve Napoli tutkusu oldu. La Porta şampiyonluk zaferi karşısında direnemedi" denildi.

YUNANİSTAN’DA BİR AİLE KURMUŞ
Fotoğraflar ve mali işlemlerinin izlenmesi sayesinde yeri tespit edilen La Porta geçen Cuma günü tutuklandı. İtalya basınındaki haberlere göre La Porta, Corfu adasında mopediyle gezerken göz altına alındı. La Porta’nın bir süredir adadaki bir restoranda aşçılık yaptığı ve Yunanistan'da bir aile kurduğu, 9 yaşında bir çocuğu olduğu ifade ediliyor.

14 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Vincenzo La Porta, İtalya basınında Camorra klanlarından Contini'nin "Beyaz yakalı" üyesi olarak tanımlanıyor. İtalya, suç örgütü üyeliği, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi suçlardan 14 yıl hapse mahkum edilen La Porta'nın iadesini talep ediyor.

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