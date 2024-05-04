Reyting düşüşü Star TV'yi alarma geçirdi. İddialı dizi yeni sezonda artık yer almayacak

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Reyting düşüşü Star TV'yi alarma geçirdi. İddialı dizi yeni sezonda artık yer almayacak
Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi oyuncuların başrol kadrosunda yer aldığı ''Ömer'' dizisinin final yapacağına dair iddia doğru çıktı. Reyting çöküşü yaşayan dizi yeni sezonda yer almayacak

Uyarlama dizi olarak dikkat çeken ''Ömer'' dizisi için yolun sonu göründü. Star TV'de yayımlanan dizi için alınan son karar ortaya çıktı.

Son dönemin sevilen dizilerinden biri olan ''Ömer''in final yapacağına dair uzun süredir devam eden iddialar sonunda doğruluk kazandı. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi usta oyuncuların başrollerini üstlendiği dizi, reytinglerde yaşadığı düşüş nedeniyle yeni sezonda yer almayacak.

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Dizinin final yapacağına dair çıkan iddialar, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu olmuştu. Sonunda yapılan resmi açıklama ile bu iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı.

ÖMER DİZİSİNİN FİNALİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Star TV’nin sevilen dizisi Ömer, 6 Mayıs tarihinde 54. bölümle ekranlara veda edecek. Kısa sürede büyük ilgi gören dizi, sezon sonunda yapacağı veda ile ekranlara erken veda etmiş olacak.

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YALI ÇAPKINI DİZİSİ FİNAL Mİ DEVAM MI?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrol oyuncusu olduğu Yalı Çapkını dizisi için de final iddiaları ortalıkta dolaşıyor. Yapım şirketi iddiaları yalanlamıştı. Son dönemdeki reyting kaybı ise hız kazanmış durumda. Star TV'nin Yalı Çapkını dizisiyle ilgili kararını 2 hafta içinde vereceği öğrenildi. Dizinin reytinglerinin düşüşe geçmesi durumunda final yapabileceği konuşuluyor.

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