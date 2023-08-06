11 yıldır her yerde aranan firari şampiyonluk kutlamasında yakalandı

İtalya’nın en tehlikeli 100 firarisinden biri olan ve 11 yıldır her yerde aranan Vincenzo La Porta, Napoli’nin şampiyonluk kutlamasında yakalandı. Fanatik bir Napoli taraftarı olan La Porta balkonda şampiyonluğu kutlarken yakalandı.

11 yıldır her yerde aranan firari şampiyonluk kutlamasında yakalandı

İtalya Serie A'da 33 yıl sonra şampiyon olan Napoli'nin kutlamalarına katılan Vincenzo La Porta, Napoli'nin şampiyonluk maçını izledikten sonra yakalandı.

Napoli merkezli Corriere Del Mezzogiorno'nun haberine göre, İtalya'nın en tehlikeli 100 firarisi listesinde yer alan ve 11 yıldır kaçak olarak yaşayan Vincenzo La Porta, Napoli'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında balkonda sevinirken görüntülendi.

Polis, 60 yaşındaki La Porta'yı taraftarların arasında fark etti ve La Porta'nın yaşadığı Yunanistan'ın Korfu adasına gitti. Polis, La Porta'yı, adada motorlu bir scooter kullanırken yakaladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Ona ihanet eden futbola ve Napoli takımına olan tutkusuydu. La Porta, şampiyonluğun ardından kutlama yapmaktan kendini alamadı" denildi.

Napoli merkezli Camorra organize suç örgütüyle bağlantısı bulunan La Porta, suç ortaklığı, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılıktan hüküm giydi.

İtalyan yetkililer, 14 yıllık hapis cezasını çekebilmesi için iadesini talep etti. Ancak La Porta, Yunanistan'da yeni bir aile kurduğunu ve iade edilmek istemediğini söyledi. Savcı, La Porta'nın, İtalya'dan gelen iade talebini karara bağlayana kadar cezaevinde tutulmasına karar ver

Cumartesi günü savcı karşısına çıkan La Porta'nın, temyiz mahkemesi yargıçlarından oluşan bir heyet İtalya'dan gelen iade talebini karara bağlayana kadar cezaevinde tutulmasına karar verildi.

İtalya'da polis aylardır La Porta'nın hareketlerini izliyor ve nerede olduğunu anlamalarını sağlayacak yanlış bir hareket yapmasını bekliyordu.

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