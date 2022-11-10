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İzmir'de Milli Takım coşkusu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda cuma günü Belçika'yı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1024. maçında sahaya çıkıyor.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 16:06
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12 Dev Adam potada 1024. milli sınavına İzmir'de çıkıyor

İzmir'de Milli Takım coşkusu
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Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 86 yıllık tarihinde 1023 karşılaşmaya çıktı. Bunların 524'ünü kazanan Türkiye, 498 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.
Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.
Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.
Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.
A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.
İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.
Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.
A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yarın 61. maçına çıkacak.
Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 60 müsabaka yaptı.
Milli takım, bu karşılaşmalardan 27 galibiyet ve 33 mağlubiyetle ayrıldı.

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