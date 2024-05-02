Çay kaşığının ucuyla tüketmek bile yetiyormuş! Hafızayı uçuşa geçiren en etkili baharat

Unutkanlık, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ciddi bir durumdur. Birçok farklı nedeni olabilir ve genellikle yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Unutkanlık, genellikle yaşlılıkla ilişkilendirilse de, her yaş grubunda görülebilir ve ciddi bir sorun haline gelebilir. Unutkanlığın nedenleri arasında stres, yorgunluk, uyku eksikliği, beslenme alışkanlıkları, depresyon, anksiyete gibi psikolojik faktörler yer alabilir.

UNUTKANLIĞA İYİ GELEN BAHARAT

Sosyal medyada sağlıklı tavsiyeler paylaşan Osman Müftüoğlu'unun güçlü bir bellek için önerdiği 3 baharat dikkat çekti.

1. Zerdeçal

2. Safran

3. Kimyon

ARAŞTIRMAYLA KANITLANDI

Alman bilim adamları tarafından yapılan ve 'Stem Cell Research and Therapy' dergisinde yayımlanan bir araştırma, zerdeçalda bulunan bir maddenin, beynin iyileşmesinde rol alan sinir hücrelerinin gelişimine yardımcı olduğunu gösterdi.

Araştırmacılara göre günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketmek bile beyni korumaya yetiyor.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Cumhuriyet'te aktarılanlara göre; Zerdeçal her türlü tüketilebilir, fakat içerdiği kurkumin yalnızca yağda çözünebilir olduğundan yağ içeren yemeklerin yanında veya yoğurt gibi içeriğinde doğal olarak yağ bulundurulan besinlerle karıştırılarak tüketilmesi önerilmektedir. Bir kase yoğurdun içerisine 1 tatlı kaşığı zerdeçal eklemeniz yeterli olmaktadır.

Unutkanlığa iyi gelen 10 şey

1. Düzenli egzersiz yapmak: Egzersiz yapmak, beyin sağlığını olumlu yönde etkiler ve unutkanlığı azaltabilir.



2. Sağlıklı beslenme: Omega-3 yağ asitleri içeren balık, ceviz gibi besinlerin tüketilmesi, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir.



3. Yeterli uyku almak: Uyku, beyin için önemlidir ve yeterli uyku almak unutkanlık riskini azaltabilir.



4. Zihinsel egzersizler yapmak: Bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmek gibi zihinsel egzersizler unutkanlığı azaltabilir.

5. Stresi azaltmak: Stres, unutkanlığı artırabilir. Bu nedenle stresi azaltmak önemlidir.



6. Sosyal etkileşimde bulunmak: Arkadaşlarla vakit geçirmek, sosyal etkileşimde bulunmak beyin sağlığı için faydalı olabilir.



7. Yeni şeyler denemek: Yeni hobiler edinmek, yeni aktiviteler denemek beyin fonksiyonlarını canlandırabilir.



8. Düzenli olarak dinlenmek: Düzenli olarak dinlenmek, beyin için önemli bir dinlenme süreci sağlayabilir.



9. Günlük rutin oluşturmak: Düzenli bir günlük rutin, beyin için yapılan aktiviteleri kolaylaştırabilir.



10. Pozitif düşünmek: Pozitif düşünmek, beyin sağlığını olumlu yönde etkileyebilir ve unutkanlığı azaltabilir.