Kahvaltı salonlarında aşçılar böyle hazırlıyor! Sönmeyen ve balon gibi kabaran pişinin sırrıymış

Kahvaltı salonlarında aşçılar, müşterilere lezzetli ve kabaran pişi sunmak için özel bir teknik kullanıyorlar. Bu teknik sayesinde pişi, sönmeyen ve balon gibi kabarıyor, misafirlere mükemmel bir deneyim sunuyor. Peki, bu teknik nedir ve nasıl uygulanır?

Aşçılar, pişi hamurunu hazırlarken dikkatlice malzemeleri karıştırırlar ve hamuru yoğururlar. Ardından, hamuru belirli bir süre dinlendirirler. Dinlendirme süresi, hamurun kabarması için önemlidir. Daha sonra, hamurdan küçük parçalar alarak şekil verirler ve yağda kızartırlar. İşte burada sırrı ortaya çıkıyor: Aşçılar, pişiyi kızgın yağa bıraktıklarında, hamurun içindeki karbonat ve mayalanma etkisiyle hızla kabarmasını sağlarlar. Bu sayede pişi, sönmeyen ve balon gibi kabarır. Mynet'de yer alan içerikte ise lezzetli pişi tarifinin detayları paylaşıldı.

İŞTE LEZZETLİ PİŞİ TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için;



Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

Kızartmak için;

Sıvı yağ

TARİF



Öncelikle hamuru için gerekli olan malzemeleri un ve kabartma tozu hariç bir kaba alıp çırpalım.

Daha sonra un ve kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur yoğuralım.

Yoğurduğumuz hamuru 3 eşit parçaya bölelim ve ne ince ne de kalın olacak bir şekilde oklava yardımıyla açalım.

Kestiğimiz hamurları kızgın yağda kızartalım.

AFİYET OLSUN!