47 yıllık köfteci köfteye lezzet katan tüyoyu açıkladı. Köftenin küçülmesini önlüyor

Bu ipuçlarına dikkat ederek, evde de lezzetli köfteler hazırlamak mümkündür. Hasan ustanın yıllara dayanan tecrübeleriyle ortaya koyduğu bu püf noktaları, köfte yapımında başarılı olmak isteyenler için oldukça faydalıdır.

Köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak bilinir. Aynı zamanda İran, Suriye, Irak, Ermenistan ve Balkan ülkelerinde de sıkça tüketilen köfte, genellikle kıyma ile hazırlanır. Köfte pişirirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu noktalara dikkat ederek lezzetli köfteler hazırlamak mümkündür.



Üsküp'te 47 yıldır köftecilik yapan deneyimli ustalardan biri olan Hasan usta, lezzetli köfte yapmanın sırlarını paylaştı. İşte lezzetli köfte yapmanın incelikleri:



1. Kıyma seçiminde biraz yağlı olmasına dikkat edilmelidir. Yağlı kıyma, köftelerin daha lezzetli ve sulu olmasını sağlar.

2. Kullanılacak kıyma, iki kez çektirilmelidir. Bu sayede kıyma daha homojen bir yapıya sahip olur ve köftelerin kıvamı daha iyi olur.

3. Köfte pişirirken ayçiçek yağı yerine zeytinyağı tercih edilmelidir. Zeytinyağı, hem lezzetli bir tat verir hem de sağlık açısından daha faydalıdır.

Peki lezzetli köftenin tarifi nasıldır?

Gerekli malzemeler;

600 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

2 dilim ekmek bayat ekmek içi

2 yemek kaşığı süt

1 diş sarımsak

¼ demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı kimyon

½ çay kaşığı karışık köfte baharatı

Kızartmak için: 4 yemek kaşığı zeytinyağı



KÖFTENİN YAPILIŞI

*Köfteyi hazırlamak için soğanları rendeleyerek işe başlayın. Rendelediğiniz soğanın fazla suyunu sıkıp öyle kullanın.

* Ardından sarımsakları ince ince doğrayın.

* Sonrasında yıkayıp suyunu süzdüğünüz maydanozları ince ince kıyın

* Baharatları ilave edin. Ekmekle sütü biraz ıslatın ve fazla suyunu elinizle iyice sıkın.

* Tercihinize göre iki kez çekilmiş kıymayı karıştırma kabının içine koyun.

*15 dakika kadar iyice yoğurun ve buzdolabına kaldırarak yarım saat dinlendirin.

* Sonrasında buzdolabından çıkardığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar ayırın ve avuç içerisinde yuvarlayarak köftelere bastırıp isteğinize göre şekil verin.

* Tavanın içerisine yağı koyup köftenizi arkalı önlü iyice pişirin.

* Köftenizi sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Yanına dilerseniz salata veya pirinç pilavı yapabilirsiniz.



LEZZETLİ KÖFTENİN PÜF NOKTASI

Cumhuriyet'te aktarılanlara göre; Orta yağlı kıymayı damak tadınıza göre kuzu kıymayla da karıştırabilirsiniz.



*Kıymanın ağırlığını almak için yarım limon kabarması için ise karbonat, yumuşak olması için 2 yemek kaşığı da içme suyu ekleyebilirsiniz.