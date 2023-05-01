12 Dev Adam'ın Olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu

Olimpiyat Ön Elemelerinde Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen kura çekimine 2. torbadan katılan ay-yıldızlı ekip, C Grubu'nda Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile rakip oldu.

12 Dev Adam'ın Olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12-20 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde organize edilecek Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edeceği rakipleri belli oldu.

Elemelerde A Grubu Estonya, B Grubu Polonya, C ve D Grubu karşılaşmaları İstanbul'da yapılacak.

Kura çekimin ardından gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Çekya, Makedonya, İsrail, Estonya

B Grubu: Portekiz, Polonya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, İzlanda

D Grubu: Hollanda, Hırvatistan, Belçika, İsveç

İKİ AYRI TURNUVA

Avrupa'da olimpiyat ön elemeleri iki ayrı turnuvadan oluşacak.

Avrupa'dan 16 ülke iki ayrı turnuvaya yerleştirilirken, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuva kapsamında belirlenen 8 ülke ise iki ayrı dört takımlı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak.

24 TAKIMLI ELEME

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na Avrupa'dan Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Hollanda, İsrail, İsveç, İzlanda, Kuzey Makedonya, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Ukrayna katılacak.

Olimpiyat elemelerinde 24 takım yer alacak. Eleme turnuvalarında mücadele edecek 24 takım, altışar takımlı 4 ayrı turnuvaya dağılacak. Her turnuvanın kazananı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanacak.

Olimpiyat oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. (AA)


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