12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

EuroBasket 2025 elemelerinde mücadele edecek olan milli takımımız B grubuna düşerek İtalya Macaristan ve İzlanda ile eşleşti.

KAYNAK: AA
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya, Macaristan ve İzlanda ile beraber B Grubu'nda mücadele edecek.

Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya ve Polonya'nın ortak ev sahipliği yapacağı 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak 24 takımın belirleneceği eleme gruplarının kuraları çekildi.

Almanya'nın Münih kentinde yapılan kura çekimine 32 ekip katıldı. Çekilişe 3. torbadan giren Türkiye, B Grubu'nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti.

Takımlar, dörderli 8 gruba dağılacak ve birbirleriyle rövanş usulü karşılaşacak. Ev sahiplerinin bulunduğu gruplar dışında ilk 3 sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.

Eleme gruplarında karşılaşmalar 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.

Grupların dağılımı şöyle:

A Grubu: Slovenya, Ukrayna, İsrail, Portekiz

B Grubu: İtalya, Türkiye, Macaristan, İzlanda

C Grubu: İspanya, Letonya, Belçika, Slovakya

D Grubu: Almanya, Karadağ, Bulgaristan, İsveç

E Grubu: Fransa, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi

F Grubu: Yunanistan, Çekya, Hollanda, Büyük Britanya

G Grubu: Sırbistan, Finlandiya, Gürcistan, Danimarka

H Grubu: Litvanya, Polonya, Estonya, Kuzey Makedonya

(AA)

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Göz basıncındaki değişim: Glokom Sağlık
Göz basıncındaki değişim: Glokom
Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı Sağlık
Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı
Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı Güncel
Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Tete Galatasaray'a doğru. Fenerbahçe transferden çekildi Spor
Tete Galatasaray'a doğru. Fenerbahçe transferden çekildi
Kıskançlıkla baş etmenin yolları neler Sağlık
Kıskançlıkla baş etmenin yolları neler
Hatayspor'dan ağlatan forma tanıtımı Spor
Hatayspor'dan ağlatan forma tanıtımı
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin inceleme sürüyor Güncel
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin inceleme sürüyor