12 ilde FETÖ'ye operasyon. 38 şüpheli yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
12 ilde FETÖ'ye operasyon. 38 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-3 operasyonlarında 38 FETÖ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıskaç-3 operasyonları ile 38 FETÖ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; Askeri Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyette bulunan 7 şüpheliyi, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette olan 17 şüphelinin, öğrenci yapılanması içindeki 6 şüphelinin, Bank Asya’daki hesaplarında hareketlilik olan 6 şüphelinin ve ötgüt içerisin faal olan 2 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Ayrıca yapılan operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda para ile ziynet eşyasına el konulduğu belirtildi.

Yerlikaya FETÖ’ye göz açtırmayacaklarının altını çizdi.

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