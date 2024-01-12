1'i FETÖ'den aranan 2 firari hükümlü İzmir’de yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüpheliler üzerinde çalışma yürüttü. Bu çalışma kapsamında, FETÖ’ye üye olma suçundan dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.A.'nın şehirde olduğu tespit edildi. İ.A.'nın saklandığı yerde dün bir operasyon gerçekleştirildi ve İ.A. gözaltına alındı.

Ayrıca, polis ekipleri, silah kaçakçılığından dolayı 5 yıl hapis cezası bulunan H.A.'yı da aynı gün gerçekleştirdikleri bir başka operasyonla ele geçirdi.

İşlemleri tamamlanan İ.A. ve H.A., mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.