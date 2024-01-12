1'i FETÖ'den aranan 2 firari hükümlü İzmir’de yakalandı

Kaynak: DHA
1'i FETÖ'den aranan 2 firari hükümlü İzmir’de yakalandı
İzmir’de, FETÖ’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olan İ.A. ve silah kaçakçılığından 5 yıl hapis cezası olan H.A., polis operasyonu sonucunda ele geçirildi. Şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüpheliler üzerinde çalışma yürüttü. Bu çalışma kapsamında, FETÖ’ye üye olma suçundan dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.A.'nın şehirde olduğu tespit edildi. İ.A.'nın saklandığı yerde dün bir operasyon gerçekleştirildi ve İ.A. gözaltına alındı.
Ayrıca, polis ekipleri, silah kaçakçılığından dolayı 5 yıl hapis cezası bulunan H.A.'yı da aynı gün gerçekleştirdikleri bir başka operasyonla ele geçirdi.
İşlemleri tamamlanan İ.A. ve H.A., mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

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