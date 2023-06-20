12 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin izini kaybettirmek amacıyla bahisten elde ettikleri bu parayı kripto paraya dönüştürerek yurt dışındaki hesaplara aktardıkları tespit edildi.

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu

(AA) İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, amatör ligdeki bazı müsabakalarının yasal bahis sitelerinin maç programı listesinde yer almamasına rağmen bir internet sitesi üzerinde yasa dışı bahis oynatıldığını yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, Malatya, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya ve Yozgat illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve banka kartları ele geçirildi, ayrıca 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin izini kaybettirmek amacıyla bahisten elde ettikleri bu parayı kripto paraya dönüştürerek yurt dışındaki hesaplara aktardıkları belirlendi.

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