Çavuşesku’nun Romanya’sında kendi vatandaşına bakın nasıl kıyak yapılıyordu?

Kaynak: Haber Merkezi
Çavuşesku’nun Romanya’sında kendi vatandaşına bakın nasıl kıyak yapılıyordu?
Antalya Limak Lara Otel'de yurt dışından rezervasyon yapan bir kişiden Türk vatandaşı olduğu gerekçesiyle 'Milliyet farkı' adı altında ekstra ücret alınması skandalını Yeniçağ ortaya çıkarmıştı. Yeniçağ yazarı Sedat Kaya skandalı köşesine taşıyarak Çavuşesku döneminde Romanya'da kendi vatandaşlarına yapılan kıyağı yazdı.

1980'li yılların ortalarında Romanya'nın Bükreş kentindeki Uluslararası Altın Kemer Boks Şampiyonası'nda görevliydim.

Çavuşesku dönemi.

Romanya halkı ekonomik yönden sıkıntılıydı.

Birçok gıda bulunmuyordu.

Boğaz tokluğuna çalışıyorlar, lüks nedir bilmiyorlardı.

Ama dikkatimi bir şey çekmişti.

O yıllarda Romanya'daki oteller Romanya vatandaşlarına özel bir indirim yapıyordu.

Yabancılar geceliği ortalama 100 dolar verirken, Romanya vatandaşları sadece 10 ley ödüyordu.

Yaklaşık 5 dolar.

Bükreş Hilton Oteli dahil.

Kendi vatandaşına çok çok ucuz, yabancıya pahalı.

Bu bir devlet politikasıydı

O yıllar Bulgaristan ve diğer demirperde ülkelerinde de aynı uygulama vardı.

"Nereden aklına geldi o yıllar" diye soracaklara anlatayım.

Dün Yeniçağ'ın özel haberiydi.

Türkiye'de gündem oldu.

Adeta yer yerinden oynadı.

Haber şu.

Bir vatandaşımız yabancı bir internet sitesinden Antalya’da Limak Lara Hotel'den rezervasyon yapıyor.

Gidecek, birkaç gün tatil yapacak.

Gidiyor otele, resepsiyonda şok oluyor.

"Siz Türksünüz. Bu fiyata olmaz. Sizden milliyet farkı almak zorundayız" diyorlar.

Vatandaş, "Burası Türkiye ve ben Türk vatandaşıyım. Bu ne saçmalık" diye direniyor ma nafile.

Milliyet farkı nedeniyle 120 euro ekstra ücret alıyorlar.

4 bin 178 lira.

Bir de utanmadan, sıkılmadan fatura kesiyorlar.

"Milliyet farkı karşılığında 120 euro tahsil edildi."

Hangi akıl, hangi vicdan bunu kabullenebilir.

Olay Yeniçağ'ın haberinden sonra sosyal medyada gündem olunca bakanlık soruşturma açtı, otel sözde özür diledi.

Laf olsun, torba dolsun.

Sanki yıllardır bu uygulanmanın geçerli olduğunu bilmiyorlar.

Oteller zincirine sahip bir işadamının turizm bakanı olduğu bu ülkede tatil yörelerinde lüks oteller yabancıya hep ucuz, Türk vatandaşına hep kazık.

Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinde tatil yapmak için turistlerden daha çok para ödemek zorunda bırakıldı.

Daha da ötesi, bazı otellerin Türk müşteri bile istemediği, rezervasyonlarda zorluk çıkardığı biliniyor.

Geldiğimiz duruma bakın.

Türkiye'de Türk vatandaşı olmak adeta suç!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık söylediği bir söz var.

"Nereden nereye."

Gerçekten nereden nereye?

Çavuşesku'nun Romanyası'ndan beter olduk.

Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.

Sonumuz hayırola.

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