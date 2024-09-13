12 markanın tarçın tozunda yüksek kurşun tespit edildi

Kaynak: Haber Merkezi
12 markanın tarçın tozunda yüksek kurşun tespit edildi

Consumer Reports'un perşembe günü yayınladığı test sonuçlarına göre, 12 markaya ait tarçın tozunda yüksek seviyede kurşun bulundu.

Kâr amacı gütmeyen tüketici grubunun testleri, Gıda ve İlaç Dairesi'nin bu yılın başlarında, düzenli tüketildiğinde özellikle çocuklar için güvenli olmayabilecek seviyelerde kurşun içerdiği için 17 öğütülmüş tarçın ürününden kaçınılması gerektiği uyarısında bulunmasının ardından geldi.

Consumer Reports'a göre , test edilen 36 öğeden 12'sinde kurşun seviyeleri milyonda 1 parçanın üzerindeydi. Baharatlardaki ağır metaller için federal yönergeler bulunmamakla birlikte, New York eyaleti geri çağırmayı tetiklemek için milyonda 1 parça eşiğini kullanıyor.

Rapora göre Paras'ın sattığı tarçın tozunda 3,52 ppm (milyonda parça) ile en yüksek kurşun seviyesi bulunuyor .

Consumer Reports'un insanların kaçınmasını önerdiği markalar şunlar: EGN, Mimi's Products , Bowl & Basket Öğütülmüş Tarçın, Rani Brand, Zara Foods, Three Rivers, Yu Yee Brand, BaiLiFeng , Spicy King, Badia ve Deep Cinnamon Powder.

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